برلماني: الدولة لن تتهاون مع المتعدين على الأراضي الزراعية

قال النائب هشام هلال عضو مجلس النواب ان القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بملف التعدي علي أملاك الدولة والاراضي الزراعية، وهو ما يعكس اردامها بأهميتهم وضرورة استغلالهم في الظروف الراهنة.

لفت هلال النظر في تصريحات خاصلة لـ صدى البلد أن الازمة الروسية الاوكرانية كان لها تداعيات سلبية ودور رئيسي في حدوث أزمة الغذاء العالمية، ووهو ما يؤكد ضرورة سعي مصر لتجاوز هذا التحدي بشكل جذري من خلال تحقيق طفرة في مساحة الأراضي الزراعية.

أكمل هلال أن الرئيس السيسي وجه سابقا، في أكثر من مرة بضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها، سعياً نحو تحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً، والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب، موضحا أن الأراضي الزراعية والحفاظ عليها بمثابة أمن قومي غير مسموح التفريط فيه.

أكد أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للتعدي أو البناء بدون ترخيص، وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك أراضي الدولة.