"التنسيقية" تستكمل جولات تدريبات المحليات للسنة الرابعة على التوالى في دوائر نوابها

بدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جولاتها التدريبية في دوائر نوابها، حيث تواجدت وحدة نادي المدربين بلجنة التقييم و التدريب هذا الأسبوع بمحافظة كفر الشيخ بدائرة النائبة هيام الطباخ، عضوة مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وذلك بحضور اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، و النائب عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ

واستمر التدريب لمدة ثلاثة أيام بشكل مكثف، وتضمن عدداً من الموضوعات المهمة، حيث افتتح التدريب النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، بمحاضرتين بعنوان "الإدارة المحلية في الدستور و القانون" و "الادارة المحلية بين المشكلات و الحلول"

وفي اليوم الثاني، قدم النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، تدريبات بعناوين "مهام المحليات و ادواتها الرقابية"، و"التعامل مع شكاوي المواطنين"، و "مهارات التواصل "

واختتم البرنامج في اليوم الثالث النائب أكمل نجاتي ، عضو مجلس الشيوخ، بتدريب عن إدارة الحملات الانتخابية.

و قد شهد التدريب اقبال و حضور من شباب محافظة كفر الشيخ بحضور اعضاء التنسيقية، صابرين حجازى أمين سر التدريب واعضاء لجنة التنظيم.

يأتي هذا في إطار حرص التنسيقية على تدريب الكوادر السياسية ونقل خبرات أعضائها ونوابها للراغبين في العمل السياسي.