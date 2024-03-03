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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الفلسطيني صاحب الأرض.. بشار الأسد يفتح النار على إسرائيل

بشار الأسد
بشار الأسد

أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أنه لا يوجد أدنى مبرر لاستخدام إسرائيل القوة ضد الفلسطينيين.

وقال "الأسد"، في مقابلة مع الصحفي الروسي فلاديمير سولوفيوف، إن "المبادئ الأخلاقية والقانونية معروفة ويحق لك أن تستخدم القوة العسكرية للدفاع عن نفسك من عدو هاجم أراضيك".

وتابع "الفلسطيني هو صاحب الأرض وهو الذي احتلت أرضه وهو الذي يُقتل منذ نحو ثمانين عاماً تقريباً".

وأضاف "لا نستطيع أن نتحدث عن غزة وحدها فهي جزء من الموضوع الفلسطيني"؛ مشددا على أن "إسرائيل" محتلة ومعتدية وتقتل الفلسطينيين لأنهم يدافعون عن أنفسهم.

وأشار إلى أنه "لا يوجد أدنى مبرر لا سابقاً ولا حالياً لاستخدام "إسرائيل" القوة ضد الفلسطينيين بخلاف الواقع الفلسطيني الذي يدافع عن نفسه".

وشدد على أنه "لا نستطيع أن نتحدث عما حصل في 7  أكتوبر من دون أن نتحدث عما حصل في عام 1930 وما بعدها حتى اليوم لأنها حالة واحدة".

الرئيس السوري بشار الأسد الرئيس السوري القوة العسكرية المبادئ الأخلاقية فلاديمير سولوفيوف

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