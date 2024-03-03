طارق الشناوي يوجه رسالة خاصة لهشام حلمي بكر: راعي مشاعر أختك

أبدى الناقد الفني طارق الشناوي حزنه لما يحدث من صراع حول وفاه الموسيقار حلمي بكر.

وقال الشناوي في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديده الذي تقدمه الاعلاميه انجي انور على قناه اي تي سي الفضائيه ان الطفله ريهام حلمي بكر والتي لم يتجاوز عمرها ثمان سنوات هي اكثر ما يحزنه فيتواجه فقدان الاب والصراع واقاويل عن والدتها بانها قتلت وأهملت في حق والدها.

ووجه الشناوي رسالة إلى هشام حلمي بكر بأن يراعي مشاعر أخته الصغيرة عندما تقرأ ما كتبه عن أن والدتها قتلت اباها.

وأضاف الشناوي أنه حزين ان يكون الصراع علني وأن تدخل النقابة طرف في الصراع بدلا من امتصاص الصراع مطالبا جمعيه المؤلفين والملحنين بان يلعبوا دورا في هذا الصراع.