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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشار الأسد: شئنا أم أبينا مصير العالم يعتمد على روسيا

الرئيس السوري
الرئيس السوري

قال الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الأحد، إن روسيا دولة يتوقف مصير العالم عليها.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال الأسد،  في مقابلة مع الصحفي الروسي فلاديمير سولوفيوف، إن "روسيا اليوم هي دولة يتوقف مصير العالم عليها شئنا أم أبينا، ليس فقط الصراع في أوكرانيا، ضمن الشأن الداخلي، هل تستطيع أي دولة أن تخوض معركة مصيرية في أوكرانيا اليوم وأن تكون جاهزة لتبديل الأشخاص، ومعها السياسات؟ كل ما يخدم المعركة الآن هو الأولوية، والرئيس بوتين هو جزء أساسي من هذه المعركة، فهو الذي اتخذ قرار هذه المعارك المتعددة".

وأشار الأسد إلى أن "القرارات التي أخذها الرئيس بوتين هي التي تعيد روسيا إلى الساحة الدولية وهي بالنتيجة تعيد التوازن للساحة العالمية"، مشددا "الروس يقدرون المواقف الوطنية لبوتين".

وتابع "الغرب يريد أن يكون هو فقط قوي وغير مسموح للروسي أن يكون قوياً منذ أيام بطرس الأكبر"

وأضاف الأسد: "روسيا تقف معنا في حربنا ضد الإرهاب والسياسة الروسية الحالية تعيد روسيا إلى مكانتها".

وقال: "لقد أضحكني زيلينسكي عندما فرض عقوبات عليّ، هو فنان كوميدي وهذه وظيفته قبل أن يصبح رئيسا".

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، قال الرئيس السوري إن المنظومة السياسية لدى الغرب هي منظومة بيع وشراء وليست منظومة مصالح مشتركة، والسياسة الغربية محكومة بمصالح مادية ضيقة لمجموعات الضغط.

وأوضح الأسد في حديث حصري لصفحة "سولوفيوف لايف" الروسية بثته قناة "روسيا 1"، أنه "عندما تتمسك بمصالحك الوطنية وبمبادئك فربما تدفع ثمنا وتتألم، وربما تخسر على المدى القريب، لكن على المدى البعيد سوف تربح الوحدة الوطنية ولاحقاً لا بد أن تتغير الأحوال وتربح كل شيء تطمح إليه في وطنك.

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