وفر باقة موبايلك.. خدعة سهلة هتخليك تشغل Google Maps من غير نت

يستخدم الملايين من الأشخاص حول العالم تطبيق Google Maps؛ للتنقل والتوجيه، لكنه يتطلب اتصالًا بالإنترنت؛ للعمل بشكل صحيح، ومع ذلك، هناك خدعة بسيطة يمكن استخدامها لتشغيل Google Maps دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.

الخدعة تتمثل في تحميل الخرائط والمعلومات الأساسية للمنطقة التي تخطط للسفر إليها مسبقًا، وذلك وقت أن تكون متصلًا بالإنترنت، ويمكنك القيام بذلك عن طريق اتباع هذه الخطوات:

1. افتح تطبيق Google Maps على هاتفك الذكي أثناء تواجدك في مكان يتوفر فيه اتصال بالإنترنت.

2. ابحث عن المنطقة التي ترغب في تخزين خريطتها للاستخدام دون اتصال بالإنترنت.

3. اضغط على القائمة الثلاثية في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اختر "الخرائط الخارجية".

4. اختر "تحميل خريطة غير متصلة" وحدد المنطقة المطلوبة.

5. انتظر حتى يتم تحميل الخريطة والمعلومات الأساسية المتصلة بها.

بعد تحميل الخريطة، يمكنك الآن استخدام Google Maps بدون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت. يمكنك الوصول إلى الخريطة المحملة عن طريق الذهاب إلى القائمة الرئيسية ثم النقر على "الخرائط الخارجية" واختيار "الخرائط المحملة".