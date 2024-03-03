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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ياسر جلال: مسلسل "جودر" شهد مجهودا ضخما ليليق بمصر

ياسر جلال
ياسر جلال

أكد النجم ياسر جلال، أن مسلسل "جودر" يعد إعادة اكتشاف للمخرج إسلام خيري مخرج المسلسل، والكاتب أنور عبد المغيث الذي اجتهد في كتابة هذا العمل، موضحا أنه ليس من السهل على أي كاتب أن يعمل على التراث وبالأخص إن كان "ألف ليلة وليلة".

وأضاف ياسر جلال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن هناك تضحيات كبيرة جدًا من كل الأقسام الفنية في هذا المسلسل لكي يظهر هذا العمل في أحسن صورة كما هو معروض في البرومو، مؤكدا أن كل الأقسام تعمل على أقصى جهد من أجل إخراج عمل يليق بمصر ثم الشركة المتحدة.

وتابع: "تامر مرتضى مختص الجرافيك أنتج شغل عظيم، ومع مهندس الديكور أحمد فايز أصبح الوضع أكثر قوة، لأن الجرافيك في بادئ الأمر تحتاج إلى قواعد تتثبت عليها، ولذلك هناك مباراة بين كل الأقسام الفنية، والممثلين أيضًا لما يتواجد من كوكبة كبيرة من النجوم الفنانين والفنانات".

ووجه ياسر جلال الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تحمسها لإنتاج مسلسل بحجم "جودر"، مؤكدا أن هناك جهود مبذول ليليق بمصر والشركة المتحدة وسيكون مفاجأة للمشاهدين في رمضان.

واستكمل: "فريق عمل المسلسل يبذل قصاري جهده من أجل تقديم عمل يليق بالمشاهد وفريق عمل جودر يعاهد على تقديم عمل يليق بالشركة المتحدة والشركة رصدت ميزانية محترمة للمسلسل والاعلان الترويجي للمسلسل يعكس المجهود المبذول في العمل وسيكون امتدادا لهذا النجاح"، مؤكدا أن المسلسل شهد مباراة منافسة بين الجرافيك والديكور.

الاعلامي اسامة كمال النجم ياسر جلال برنامج مساء دي إم سي تامر مرتضى شركة المتحدة للخدمات ياسر جلال

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