جمال الغندور: تغيير حكام نهائي كأس مصر إلى أجانب «أمر مؤسف»

علَّق جمال الغندور، الحكم الدولي المصري السابق، على تغيير حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، من حكام مصريين إلى أجانب.

وقال جمال الغندور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة”، المذاع على قناة “etc”: “مصر مليئة بالكفاءات، وفكرة تفضيل الحكم الأجنبي على الحكم المحلي الوطني، أو وجود خبير أجنبي يشرف على التحكيم المصري؛ أمر مؤسف”.

وأضاف أن الحكام المصريين يحتاجون إلى دعم وحماية اتحاد الكرة؛ لكي يكتسبوا الثقة، من خلال اللوائح والقوانين، وتنفيذها، والوقوف خلفهم، وليس الوقوف خلف الأندية، ومعاقبة الحكام المصريين.

وأوضح أن هناك دمجا بين حكام مصريين وأجانب، ولكن لا يصح اختيار حكام مصريين ثم العدول عن ذلك، واختيار حكام المباراة، والمبرر أن المنظم- وهي المملكة العربية السعودية- هو من يختار الحكام.