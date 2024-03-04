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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب طلب نتنياهو.. الكشف عن صعوبات جديدة طرأت على صفقة تبادل الأسرى

صعوبات بصفقة تبادل
صعوبات بصفقة تبادل الأسرى

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن هناك صعوبات جديدة طرأت على صفقة تبادل الأسرى المرتقبة مع حماس.

ونقلت وسائل الاعلام المختلفة عن هيئة البث الإسرائيلية أن قطر أبلغت إسرائيل أن حماس تصر على عدم إعطاء إجابات حول قائمة المحتجزين الأحياء.

كما أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الوسطاء عرضوا على حماس اقتراحات جديدة بخلاف عرض اجتماع باريس لكن الحركة رفضت.

وأضافت أن شرط تقديم قائمة بالمحتجزين جاء بطلب من نتنياهو وليس الحكومة.

وتابعت أن مسؤولون إسرائيليون اعتبروا طلب نتنياهو "قائمة الأسرى الأحياء" شرطا جديدا يضر بالمفاوضات

فيما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن حماس لم توافق على الصيغة الإسرائيلية المطروحة بشأن تبادل الأسرى.

وقبل قليل، دعت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، المسؤولين الإسرائيليين وقادة حماس إلى قبول صفقة من شأنها أن تبدأ وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع في قطاع غزة  لأنه يؤدي إلى إخراج الأسرى وإدخال كمية كبيرة من المساعدات .

كما وجهت واحدة من أكثر الإدانات إن لم تكن الأكثر صرامة لفشل إسرائيل في السماح بالمساعدات الإنسانية لمواطني قطاع غزة، وهي تصريحات جاءت بعد إدانة الجيش الإسرائيلي على نطاق واسع لفتح النار على فلسطينيين احتشدوا حول شاحنة مساعدات تحمل الدقيق.

وقالت نائب الرئيس الأمريكي إنه: "على الرغم من الحجم الهائل للمعاناة في غزة، يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار - على الأقل خلال الأسابيع الستة المقبلة، وهو المطروح حاليا"؛ موضحة أن "هناك اتفاق بشأن غزة على الطاولة وحماس بحاجة للموافقة عليه".

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