الرقابة المالية: 117.5 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 2023

كشفت هيئة الرقابة المالية أن قيمة عقود التأجير التمويلي 117.5 مليار جنيه خلال 2023 مقارنة بمبلغ 87.9 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل ارتفاع بلغ 33.7%.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية في أحدث التقارير الصادر عنها حول الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابتها خلال 2023، أن قيمة الأوراق المخصمة 44 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بمبلغ 31.3 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل نمو بلغ 4%.

نمو نشاط التمويل الاستهلاكي

وأشار هيئة هيئة الرقابة المالية إلى نمو نشاط التمويل الاستهلاكي والذي يعد أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020 حيث بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح 47.3 مليار جنيه خلال عام 2023، مقارنة بمبلغ 29.8 مليار جنيه خلال عام 2022، محققاً معدل 58.7%.