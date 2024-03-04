صحفي فلسطيني: ما يحدث على أرض غزة إبادة ممنهجة

كشف الصحفي الفلسطيني أنس النجار، تفاصيل جديدة عن الحرب الدائرة من العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.

وأضاف انس النجار، في حوار مع الاعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن ما يحدث على أرض غزة هو إبادة ممنهجة، متابعا أن العدوان الإسرائيلي يستهدف كل شيء في قطاع غزة.

وتابع الصحفي الفلسطيني أنس النجار، أن دبابة مشيت فوق أحد الأسرى مقيد اليدين، والحرب على غزة شاهدنا فيها أبشع المناظر، مستدركا أن العدوان الإسرائيلي يفتح المقابر ويأخذ الجثث ورفات الشهداء.



