بأكل 30 ألف قطعة برجر.. عجوز يدخل موسوعة جينيس

في إنجاز استثنائي، تمكن دونالد جورسكي، الحائز على لقب جينيس للأرقام القياسية، من تعزيز مكانته كأكبر مستهلك للبرجر في العالم.

خلال عام 2023 وحده، تناول الرجل البالغ من العمر 70 عامًا 728 قطعة برجر إضافية، ليصل إجمالي عدد قطع البرجر التي استهلكها في حياته إلى 34128 ألف قطعة.

تاريخ علاقة جورسكي مع البرجر يعود إلى حوالي 52 عامًا، حيث بدأ في 17 مايو 1972، وقد وثقته موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وفي تعليق عن تجربته الأولى مع البرجر، صرح جورسكي قائلاً: "من المحتمل أن أستمتع بهذه الوجبة لبقية حياتي".

منذ ذلك الحين، قام بتتبع كل برجر بعناية فائقة، وقام بتخزين الكراتين في سيارته وبدأ في عد الأيام.

جورسكي، الذي يعمل كضابط سجن متقاعد، ينحدر من ولاية ويسكونسن بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد حافظ على حاويات وإيصالات تعود لعقود.

رغم اهتمامه الواسع، حقق جورسكي رقمه القياسي الأول في عام 1999، حيث كان يتناول 9 برجرات يوميًا، ثم قلص استهلاكه لاحقًا إلى اثنتين - واحدة لتناول الغداء والأخرى لتناول العشاء.

ووفقًا للمنظمة المعتمدة، كان جورسكي يقوم برحلات يومية إلى المطاعم لشراء البرجر الطازجة.

منذ تقاعده، يشتريها بكميات كبيرة مرتين في الأسبوع، ويتذوق واحدة منها على الفور ويخزن الباقي لتناوله لاحقًا.

يتمحور يومه الغذائي حول البرجر، وفي أوقات الجوع، يتناول وجبات خفيفة مثل رقائق البطاطس، ألواح الفاكهة أو الآيس كريم.