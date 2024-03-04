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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تتقدم باقتراح للتوسع في زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة

النائبة ايفلين متى
النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بإقتراح برغبة للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن التوسع في زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة المستخدم في معظم المصانع المقامة حاليا ، والتي تعمل علي إنتاج نوعية معينة من النسيج يضاف عليها ألياف صناعية للإستخدام في الماركات العالمية من الصناعات المختلفة للجينز.

وأشارت متى فى بيان صحفى لها إلى أن التوسع في زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة المستخدم في معظم المصانع المقامة حاليا يساهم فى توفيره فى مصر ، بدلا من إستيراده من السودان واليونان ، مؤكدة أنه غير متاح استيراده من السودان بسبب الانقسامات الداخلية والحروب بداخلها.

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن عدم توفير القطن صغير ومتوسط التيلة فى مصر سيعود بالسلب علي الصناعة المتواجدة حاليا في كثير من الشركات المقامة حاليا والتي سوف يبدأ العمل فيها في المحلة ودمياط المنشأة حديثا طبقا لتوجيهات الرئيس السيسى لتجديد المصانع وتحديثها علي أحدث النظم ، مؤكدة أن ذلك سيكون أوفر من إستيراد القطن من اليونان وأمريكا والبرازيل، مما يساهم فى توفير العملة في الوقت الحالي.

 واختتمت بيانها قائلة : لذلك اقتراحى للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لجلب سلالات جديدة جيدة منتجة من القطن قصير ومتوسط التيلة نظرا لإحتياجنا إليه فى مصر.

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي زراعة القطن قصير ومتوسط التيلة المصانع الماركات العالمية السودان

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