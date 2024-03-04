قرار عاجل لـ الصين بشأن المؤتمر الصحفي السنوي لرئيس مجلس الدولة

لأول مرة منذ 3 عقود..

أعلنت الصين، اليوم الاثنين، إلغاء المؤتمر الصحفي السنوي لرئيس مجلس الدولة لأول مرة منذ عام 1993.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال مسؤول اليوم الاثنين، إن رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج لن يعقد مؤتمرا صحفيا بعد اختتام الاجتماع البرلماني السنوي لهذا العام، منهيا بذلك تقليدا استمر لثلاثة عقود.

ومنذ عام 1993، التقى رؤساء الوزراء الصينيون بوسائل الإعلام بعد الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الأمر الذي دفع الصحفيون، بما في ذلك الصحافة الأجنبية، لطرح الأسئلة في مؤتمر صحفي واسع النطاق عادة.

وصرح المتحدث باسم المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لو تشين جيان للصحفيين اليوم الاثنين بأن القرار اتخذ لأنه سيكون هناك المزيد من الإحاطات الإعلامية لوزراء الحكومة خلال اجتماع البرلمان السنوي حيث سيتحدث كبار المسؤولين بالحكومة عن القضايا المتعلقة بالدبلوماسية والاقتصاد ومعيشة الشعب.

وأضاف أن رئيس مجلس الدولة لن يقدم إحاطة إعلامية عند اختتام اجتماعات المجالس الوطنية لنواب الشعب الصيني في المستقبل.