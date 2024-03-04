فحص وعلاج 1165 مواطناً بالمجان خلال قافلة طبية بكفر الشيخ

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ قافلة طبية مجانية على مدار اليومين الماضيين في قرية الطراوي بمركز دسوق، أسفرت عن الكشف على 1165 مواطناً بالإضافة إلى العلاج بالمجان ضمن مبادرة «حياة كريمة».

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة.

وقال وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ الدكتور محمد شقوير، إن القافلة ضمت 12 عيادة في مختلف التخصصات، فضلا عن إجراء 307 تحاليل طبية ، وتم تقديم الندوات التثقيف والإرشاد الصحي لعدد 577 مواطناً.