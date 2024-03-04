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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مساعد وزير الخارجية الأسبق : أزمة غزة سبّبت نزاعات إقليمية خطيرة

حسين هريدي
حسين هريدي

قال حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن أزمة غزة تسببت في نزاعات إقليمية خطيرة، ولا حل إلا بإقامة دولة فلسطينية، موضحا أن حل الدولتين مطروح منذ فترة زمنية كبيرة، ولكن نتنياهو واليمين الإسرائيلي كانا دائما يحبطان أي محاولات تنفيذ حل الدولتين على الأرض، وما حدث في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي إعاده احياء فكرة ضرورة حل الدولتين.

وأكد هريدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، ضرورة الانتقال من عملية مطالبة حل الدولتين إلى تنفيذ ذلك على أرض الواقع، موضحا أنه لتحقيق ذلك، يوجد شروط يلزم توافرها لتنفيذ حل الدولتين.

وأوضح أن أول هذه الشروط تتمثل في توحيد القرار الفلسطيني، والثاني يتمثل في توفير قوة سياسية في إسرائيل كما كان الوضع عام 1993 عندما قام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بالتوقيع على اتفاقية «إعلان المبادئ»، والتي كان من المفترض وفقا لهذا الإعلان وجود دولة فلسطينية حاليا.

 

حسين هريدى وزير الخارجية الاسبق نزاعات إقليمية دولة فلسطينية نتنياهو غزة

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