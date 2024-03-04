الصحف الكويتية اليوم | الأمير يتوجه غدا إلى الإمارات.. نائبة بايدن : يجب إعلان وقف إطلاق النار بغزة فورًا

الكويت تمدِّد الخفض الطوعي لإنتاج النفط

الفلبين تطالب الصين بـ«التوقف عن مضايقتها»

زيلينسكي: على الغرب التحلي بالإرادة السياسية لتزويد كييف بالإمدادات الضرورية

إيران تعلن إعدام عميل للموساد الإسرائيلي بتهمة التخطيط لتفجير مصنع عسكري بأصفهان



تناولت الصحف الكويتية اليوم، الاثنين، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، قالت صحيفة الراي إن وزارة العدل أعلنت أن هيئة الرؤية الشرعية ستجتمع مساء يوم الأحد المقبل العاشر من مارس التماسا لرؤية هلال شهر رمضان.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن الهيئة تهيب بمن يثبت له من الاخوة المواطنين أو المقيمين رؤية هلال شهر رمضان التواصل مع الهيئة على الهاتف.

وذكرت صحيفة الأنباء أن الأمير الشيخ مشعل الأحمد يتفضل فيشمل برعايته وحضوره حفل الأوبريت الوطني (قصة وطن)، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الإثنين على مسرح قصر بيان.



أفادت صحيفة الوطن بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق سيغادرون أرض الوطن يوم غد الثلاثاء، إلى دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك في زيارة دولة.

فيما أشارت صحيفة القبس إلى تمديد الكويت خفضها الطوعي البالغ 135 ألف برميل يومياً حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، إذ سيستمر الإنتاج عند 2.41 مليون برميل يومياً حتى نهاية يونيو 2024.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية د. عماد العتيقي إن هذا القرار يأتي بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق «أوبك+»، مبيناً أن هذا القرار يأتي دعماً لاستقرار السوق «وأنه ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجياً وفق أوضاع السوق»، مشيداً في الوقت ذاته بروح التعاون والتنسيق في «أوبك+».

وذكر العتيقي أن هذا الخفض الطوعي هو إضافة إلى الخفض الطوعي السابق البالغ 128 ألف برميل يومياً الذي سبق أن أعلنت عنه الكويت في أبريل 2023 والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر 2024.

عربيا وإقليميا، قالت صحيفة القبس إن تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست أفاد بمشاركة آلاف الأمريكيين في الحرب على قطاع غزة أثار أسئلة عديدة عن حجم التورط الأميركي في الحرب، وأخرى تتعلق بالقيود التي ينبغي للولايات المتحدة فرضها على حاملي الجنسية الأمريكية بشأن القتال لصالح دولة أجنبية.

وذكر تقرير واشنطن بوست أن آلاف الأمريكيين والصهانية الذين يحملون الجنسية الأميركية غادروا الولايات المتحدة للانخراط في القتال بعيد السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الصحيفة إنه بالرغم من أن الأمريكيين يشكلون أقل من 2% من سكان الكيان الصهيوني، فإن 10% من الجنود القتلى في غزة منذ بداية الاجتياح البري للقطاع يحملون الجنسية الأميركية. ونقلت عن السفارة الأميركية في القدس المحتلة قولها إن 23 مواطنا أميركيا على الأقل قُتلوا في الأشهر الأخيرة في أثناء خدمتهم في الجيش والشرطة.

أوضحت صحيفة الوطن ما قالته نائبة الرئيس الامريكى كامالا هاريس إن ما نراه كل يوم في غزة مدمر، مشيرة إلى أن كثيرا من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا في غزة، مؤكدة أن سكان القطاع يعانون كارثة إنسانية، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وأكدت أنه يجب وقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة، ولابد أن تبذل الحكومة الإسرائيلية المزيد لزيادة تدفق المساعدات إلى القطاع ولا "أعذار"، وإعادة الخدمات الاساسية وإعادة النظام إلى غزة.

وذكرت أن الناس الذين كانوا يبحثون عن مساعدات في غزة قوبلوا بالأعيرة النارية وبالفوضى.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.



ذكرت صحيفة الجريدة أن السلطات الإيرانية أعلنت أمس الأحد عن تنفيذ حكم الإعدام بحق عميل لجهاز الاستخبارات الإسرائيلية (موساد) حاول العام الماضي تفجير أحد مصانع وزارة الدفاع الإيرانية.

وذكرت وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيراني أنه " قد أعدم أحد عملاء جهاز الموساد الإسرائيلي حاول أواخر يناير 2023 تفجير أحد المصانع التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية بمحافظة أصفهان" وسط إيران.

كانت إيران قد أعلنت مطلع فبراير2023 اعتقال "عملاء" للاستخبارات الإسرائيلية "نفذوا الهجوم التخريبي الفاشل الذي استهدف أحد منشآتها العسكرية في أصفهان بواسطة 3 مسيرات أسقطتها الدفاعات الجوية الإيرانية.

دوليا، أشارت صحيفة الراي إلى ما قاله وزير الخارجيّة الفلبيني إنريكي مانالو لوكالة فرانس برس اليوم الاثنين إنّ بلاده تحضّ الصين على «التوقّف عن مضايقتنا» وتريد حلّ النزاعات البحريّة بين مانيلا وبكين سلميا.

وكان مانالو يتحدّث على هامش قمّة خاصّة لرابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» وأستراليا في ذكرى مرور خمسين عاما على إقامة العلاقات بينهما. وتأتي تصريحاته في أعقاب سلسلة حوادث بين مانيلا وبكين في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

ودافع الوزير الفلبيني عن سياسة حكومته المتمثّلة في الإعلان عن المناورات الصينيّة في هذه المياه المتنازع عليها، مثل المرور الأخير لسفن حربيّة قرب جزيرة سكاربورو.

وأوضح لفرانس برس «يتعلّق الأمر فقط بمحاولة إعلام الناس بما يجري».



وقالت صحيفة الجريدة إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا يوم أمس الأحد شركاء أوكرانيا الغربيين إلى التحلي بالإرادة السياسية لتزويد كييف بالإمدادات العسكرية الضرورية وإلا فإن العالم سيواجه «واحدة من أكثر صفحات التاريخ خزيا».



تأتي مناشدة زيلينسكي في الوقت الذي لا تزال فيه حزمة أمريكية لتقديم مساعدات عسكرية وغيرها من أشكال الدعم عالقة بسبب خلافات في الكونغرس.

ذكرت صحيفة الأنباء أن البرلمان الباكستاني انتخب شهباز شريف رئيسا للوزراء للمرة الثانية بعد أسابيع من انتخابات تشريعية شابتها اتهامات بالتزوير على نطاق واسع. ونال شريف (72 عاما) أصوات 201 نائب مقابل 92 صوتوا لصالح عمر أيوب خان المدعوم من رئيس الحكومة السابق عمران خان وزعيم حزب «حركة الانصاف» الذي تحدى أنصاره حملة القمع وفازوا بمقاعد أكثر من أي حزب آخر في انتخابات الثامن من فبراير. وأكد عمران خان، المسجون منذ أغسطس والمحكوم عليه بعقوبة شديدة، أن الانتخابات تم تزويرها بوقاحة، بأمر من الجيش النافذ، من أجل منع حزبه من العودة إلى السلطة.