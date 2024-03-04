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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة بايرن ميونيخ ولاتسيو بدوري أبطال أوروبا

صدى البلد

يترقب عشاق ومحبو الكرة العالمية موعد مباراة بين بايرن ميونخ ولاتسيو في إطار بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

في مباراة الذهاب، فاجأ لاتسيو الجميع بالفوز على بايرن ميونخ بهدف نظيف.

بايرن ميونخ يتصدر المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، بينما احتل لاتسيو المركز الثاني برصيد 10 نقاط في المجموعة الخامسة.

من المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء 5 مارس 2024 في إستاد أليانز أرينا.

وستنقل قناة beIN sports HD القطرية أحداث المباراة التي ستنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

أبطال أوروبا الإمارات العربية أليانز أرينا بطولة دورى أبطال أوروبا دوري ابطال أوروبا

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