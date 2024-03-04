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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب رئيس جامعة بنها يفتتح ورشتي "مهارات القصة القصيرة و"مهارات كتابة الشعر"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

افتتح الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب ورشتي "مهارات القصة القصيرة و"مهارات كتابة الشعر" بمركز رعاية الموهوبين والمبدعين بالجامعة .


وأكد الدكتور تامر سمير حرص إدارة الجامعة على المتابعة المستمرة للفعاليات والأنشطة التي يقوم بها المركز لدعم وتشجيع مختلف الأنشطة الطلابية للطلاب المبتكرين والموهوبين في مختلف المجالات.


وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المركز يستهدف الموهوبين والنابغين والمبدعين من أبناء الجامعة، مشيرًا إلى تعدد الأهداف الاستراتيجية للمركز والتي جاء من ضمنها العمل على وضع آليات علمية دقيقة ومستدامة لاكتشاف الموهوبين مع إيجاد بيئة تتيح لهم إبراز قدراتهم وتنمية مواهبهم بجانب تنمية روح الإبداع لديهم.


يذكر أنه قد حاضر في الورشتين كلا من أشرف أبو اليزيد المحاضر بورشة مهارات كتابة الشعر ، وفؤاد مرسي المحاضر بمنحة كتابة القصة القصيرة.

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جامعة بنها الأهداف الاستراتيجية اكتشاف الموهوبين رئيس جامعة بنها رعاية الموهوبين

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