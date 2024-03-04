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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس كهربائي أنهى حياة عامل بالمرج لسبب مثير

قتل
قتل

ضبط رجال الأمن بالقاهرة كهربائى لتعديه على عامل بسلاح نارى ، مما أودى بحياته لخلافات مالية بينهما ، وقررت النيابة العامة حبس المتهم ٤ أيام علي ذمه التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة أحد الأشخاص وبها إصابات بطلق خرطوش إثر إدعاء مشاجرة.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى عامل مقيم بدائرة القسم و كهربائى مقيم بدائرة القسم مصاب بجروح متفرقة ، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة قام على إثرها الثانى بإطلاق عيار نارى بإستخدام فرد خرطوش تجاه المتوفى، نتج عنه إصابته التى أودت بحياته .

تم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة وإعترف بإرتكاب الواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة حبس كهربائي خلافات مالية شرطة المرج قسم شرطة المرج قتل عامل مديرية أمن القاهرة

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