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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اقتصادية الشيوخ : صفقة رأس الحكمة واتفاقية البريكس حجر زاوية تطور الأداء الاستثماري

النائب ياسر زكى
النائب ياسر زكى

وجه النائب ياسر زكى، وكيل اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الشيوخ.  تحية واعتزاز لحكومة مصطفى مدبولى، ودولة الامارات الشقيقة على صفقة رأس الحكمة التي تعد خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي  المستمر بين البلدين.

 موضحا إن هذه الصفقة ستسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري وزيادة فرص الاستثمار، حيث من المتوقع أن تجذب استثمارات مباشرة من دول وكيانات اقتصادية أخرى إلى مصر، جنبا الى جنب مع ممبزات اتفاقيه البريكس تمثل هذه الصفقه انفراجه قويه فى مستقبل الاقتصاد المصرى وتدفق الاستثمارات المباشرة إلى مصر.

وأضاف فى تصريح صحفى، أنه بفضل هذه الصفقة، ستشهد مصر زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما سيسهم في تحفيز نمو الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة للشباب. كما ستسهم هذه الصفقة في نقل التكنولوجيا والخبرات الإدارية من دولة الإمارات إلى مصر، مما يعزز قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.

واستكمل قائلا : إن صفقة رأس الحكمة تعكس التزام كلا من مصر والإمارات بتعزيز التعاون والشراكة بينهما، وتؤكد على أهمية دور القطاع الخاص في تحفيز نمو اقتصادي قوي.، كما نثني على جهود كلا من حكومتى مصر والإمارات في دعم هذه الشراكة، ونأمل أن يستفاد من هذه الخطوة جميع شعوب المنطقة.

واختتم  : إذ نؤكد إن صفقات مثل رأس الحكمة الى جانب اتفاقيه البريكس ومميزاتها للاقتصاد المصرى تشكل حجر الزاويه فى تطور الاداء الاقتصادى واستقرار سوق الصرف وتوفير فرص العمل مما يؤثر ايجابا على كل اوجه الحياه للمواطن المصرى مستقبلا.

رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة حكومة مصطفى مدبولي التعاون الاقتصادى الإقتصاد المصرى

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