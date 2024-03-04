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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كشف لغز الجثة المتحللة .. قعده حشيش تنتهي بجريمة قت.ل في الشرابية

تعاطي
تعاطي

شهد حي الشرابية جريمة قت.ل بشعة عندما أنهي عاطل حياة صديقة طعناً بسلاح أبيض خلال تعاطيهما المخدرات وتركه جثة هامدة ، وهرب الى أن تم ضبطه، وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة الشرابية بإنبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق بدائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تم العثور على جثة بائع متجول مقيم بدائرة القسم فى حالة تحلل وبه إصابة عبارة عن جرح طعنى.

وتبين أن قاطن الشقة محل الواقعة عاطل وأنه وراء إرتكاب الواقعــــة ، تم ضبطه وبحوزته سلاح أبيض "سكين" المُستخدم فـــى إرتكاب الواقعــة .

وأقر بأنه أثناء تعاطى المواد المخدرة صحبة المجنى عليه حدثت بينهما مُشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام خلالها بالتعدى عليه بإستخدام السلاح المضبوط مُحدثاً إصابته التى أودت بحياته ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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