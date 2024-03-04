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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إنشاء أكبر محطة تحلية ومعالجة مياه في العالم ببورسعيد

طاقة النواب تلتقي
طاقة النواب تلتقي محافظ بورسعيد وتزورعدد من المشروعات الكبرى

التقى وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال زيارة برلمانية  برئاسة طلعت السويدي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وقامت بزيارة عدد  من مشروعات الطاقة وحقل ظهر والمناطق الصناعية.

وقال محافظ بورسعيد خلال استقبال الوفد البرلماني بمقر المحافظة ان الانجازات ومشروعات التنمية  تواصلت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يوجه ويتابع دائما خاصة المشروعات القومية الكبرى ببورسعيد حيث تضاعفت المشروعات بفضل الأمن والاستقرار الذي تنعم به مصر.

واستعرض محافظ بورسعيد خلال اللقاء أبرز الإنجازات والمشروعات في المحافظة واصفا المحافظة بأنها محافظة استثمارية تجذب أكبر الاستثمارات الاجنبية ويوجد بها أكبر محطة تحلية ومعالجة مياه في العالم وهي محطة بحر البقر ومشروع استصلاح نصف مليون فدان بشرق التفريعة ومشروعات الغاز أبرزها واكبر حقل ظهر الذي بدأ الإنتاج 2017،وحققت مصر بعدها بعام الإكتفاء الذاتي من الغاز وينتج 3 مليار قدم مكعب إضافة إلى ميناء شرق بورسعيد المصنف العاشر على مستوى العالم.

ومن جانبه قال طلعت السويدي رئيس اللجنة إن  بورسعيد من أبرز المحافظات الاستثمارية والتي تتضمن مشروعات قومية  ومشروعات الطاقة.

وأضاف السويدي  أن اللجنة تقوم أيضا بزيارة حقل ظهر غدا وتلتقي وزير البترول حول إنتاج حقل ظهر والمشروعات الجديدة للغاز واستراتيجية الدولة لتوفير الطاقة الجديدة والمتجددة في ه هذه المرحلة المهمة.

وقال خالد عبد المولى امين سر اللجنة ان مجلس النواب يسعى للتعاون مع الحكومة  من أجل مصالح الوطن  ، مؤكدا أن  المشروعات القومية في ظل اهتمام الدولة ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالطاقة النظيفة ومشروعات الغاز  هي فخر لكل مصري.

وتابع عبد المولى قائلا إن الرئيس وعد أن مصر ستكون ام الدنيا ونحن تثق بالرئيس مشيدا بمشروع راس الحكمة وأنه بداية المشروعات كبرى لانطلاق مصر مكانتها الطبيعية.

وأشاد النائب أحمد حجازي بالدور المجتمعي للشركات والدور المجتمعي لها خاصة خاصة في مجال البيئة ، مؤكدا أن المشروعات الاستثمارية ببورسعيد تحقق الكثير للدولة وتوفر فرص العمل.

وقال النائب عبد الباقي تركيا عضو اللجنة ان مشروعات الغاز وخاصة حقل ظهر تمثل أهمية كبرى لمصر في ظل التحول للطاقة النظيفة والطاقة الجديدة والمتجددة  والتي يهتم بها الرئيس السيسي مشيدا أيضا بنجاح مصر وبورسعيد في جذب الاستثمارات الأجنبية التي يحتاجها الاقتصاد المصري خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية.

وشدد النائب محمد جنيدي وكيل لجنة الطاقة ان محافظة بورسعيد من المحافظات الواعدة وتضم مشروعات كبرى وحققت إنجازات كبيرة.

وأشادت النائبة نشوى الديب المشروعات الاستثمارية في بورسعيد وحجم الإنجازات في كافة المجالات. 

وأشاد النائب رفعت شكيب عضو مجلس النواب بحجم الإنجازات ومشروعات الغاز والبترول ببورسعيد وأنها الأكبر حيث تخدم الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد المصري خاصة الاستثمارات الأجنبية ضاربا مثال بحقل ظهر أكبر حقول الغاز في مصر.

وأكد النائب حسام حبيب ان محافظة بورسعيد من أكبر المحافظات الاستثمارية الكبرى وتضم عدد من المشروعات القومية.

وقال النائب عبد الله لاشين أن مصر تواجه الظروف الاقتصادية العالمية بمزيد من المشروعات والاستثمارات مع توجيهات وقرارات من الرئيس السيسي المواطن البسيط والتحركات التي تقوم بها الدولة لدعم الاقتصاد ومن أبرزها مشروع رأس الحكمة.

ومن محافظة بورسعيد تحدث النائب حسن عمار والنائبة امل عصفور حول إنجازات المحافظة وأبرز التحديات التي تواجهها.

ويضم الوفد البرلماني عدد كبير  من النواب ومحمد جنيدي وكيلا اللجنة وخالد عبد المولى أمين سر  اللجنة والنواب شريف الورداني ووجيه أباظة وعيد حماد  خالد مشهور وعبد الله لاشين وعبد الباقي تركيا وعلاء عبد النبي وسامح حبيب واحمد حجازي وإيهاب عبد العظيم و والنائبة نشوى الديب وحام حلمي ماضي محمود ومحمد طايع ورفعت شكيب  والنائبة ايه فوزي فتى والنائب حمدي سليمان  وصفاء جابر وسناء طايع وهويدة طعيمة وعفاف زهران والنائب عبد الله لاشين.

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وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب زيارة برلمانية اللواء عادل الغضبان مشروعات الطاقة محافظ بورسعيد

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