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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأول يحدث في رمضان .. مواعيد خسوف القمر في عام 2024

خسوف القمر
خسوف القمر

ينظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الآن، ندوة تثقيفية بعنوان (الظواهر والأحداث الفلكية لعام 2024)، ويأتي ذلك في اطار برنامج الفعاليات والأنشطة العلمية بالمعهد  للتوعية وتعليم الفلك، والدور المجتمعى والبحثى المنوط به بالمعهد.

وكشف الدكتور محمد شعبان الباحث المساعد  بقسم الفلك، خلال الندوة العلمية، عن مواعيد حدوث خسوف القمر لعام 2024، حيث قال أننا نشهد ظاهرة الخسوف مرتين خلال عام 2024، موضحآ أن خسوف القمر ظاهرة فلكية تحدث عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس على القمر في الأوضاع العادية.

الخسوف الأول للقمر في عام 2024

وأشار شعبان إلى أن الخسوف الأول للقمر هذا العام سوف يكون في 25 مارس 2024، وسوف يكون خسوف شبه ظل القمر، حيث يصبح القمر أغمق قليلا ولكن ليس تماما وسيكون الخسوف مرئيا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية والمكسيك وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية.

الخسوف الثاني للقمر في عام 2024

أما عن الخسوف الثاني للقمر في عام 2024، سيكون في 18 سبتمبر 2024 وهو خسوف جزئي ، وسيكون مرئيا في معظم أنحاء أمريكا الشمالية والمكسيك وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية والمحيط الأطلسي ومعظم أوروبا وأفريقيا.
وأوضح المعهد من خلال صفحته الرسمية على الفيس بوك عن قيام  محمد شعبان ( الباحث المساعد  بقسم الفلك)  بإلقاء محاضرة عامة  عن " أهم الأحداث والظواهر الفلكية في عام 2024".

وأشار المعهد القومى للبحوث الفلكية إلى أن الندوة سوف تقام بنظام الأون لاين عبر منصة زووم، وستقام الندوة العلمية الثلاثاء القادم الموافق 24 يناير 2023 فى تمام الساعة 11 صباحا .

ونوه المعهد بأنه على الراغبين فى حضور الندوة العلمية الدخول من خلال هذا اللينك :

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88374740294...
Meeting ID: 883 7474 0294
Passcode: 452169

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