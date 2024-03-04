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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس المجلس التصديري للتغليف: "الابتكار الصناعي" فرصة لدعم الشركات بالقطاع

صدى البلد

كرمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ المجلس التصديري للتغليف والطباعة و غرفة الطباعة حيث تسلم التكريم المهندس نديم إلياس وذلك ضمن فعاليات الاعلان عن جزائر الابتكار الصناعي في نسختها الثالثة، في إطار الشراكة بين المجلس مع الوكالة ضمن فعاليات مشروع الابتكار بالقطاع الخاص.

قال المهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للتغليف ورئيس غرفة الطباعة، أن جائزة الابتكار الصناعي تستند إلي استراتيجية الابتكار الصناعي التي تقودها وزارة التجارة والصناعة، وتمثل هذه الاستراتيجية التزامًا جديًا  بدفع الابتكار الصناعي والتنافسية للأمام في القطاعات المستهدفة والتي من بينها قطاع الطباعة والتغليف والهندسية والكيماويات والأغذية.

وأشار خلال احتفالية جوائز الابتكار الصناعي في نسختها الثالثة ضمن فعاليات مشروع الابتكار بالقطاع الخاص، أن لجنة تقييم المنتجات المتقدمة اعتمدت شروط تتضمن خلق مناخ ابتكاري ملائم بالقطاعات الإنتاجية المستهدفة.

وأكد نديم إلياس أن جائزة الابتكار الصناعي فرصة قوية لتسليط الضوء على المشروعات الرائدة والابتكارات الصناعية البارزة في مصر، كما تهدف إلى إثراء فهم الابتكار بشكل عام من خلال قياس أداء الرواد في الصناعة حاليًا، وتهدف الجائزة إلى تكوين إرث من السمعة يضع هذه الشركات كرواد مبتكرين، مع التأكيد أيضًا على أهمية الابتكار في جميع القطاعات.

ويجرى تنظيم الجائزة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ و تحت رعاية وإشراف وزارة التجارة والصناعة، وبدعم من وزارة التعاون الدولي.

الالمانية للتعاون الدولي التجارة والصناعة الطباعة والتغليف المهندس نديم إلياس التعاون الدولي

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