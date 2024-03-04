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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 7 أطنان أسماك غير صالحة في حملة تموينية بالقليوبية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

شنت إدارة الأغذية بمديرية الصحة بالقليوبية بالتعاون مع مكتب أغذية العبور، حملة مكبرة للمرور على إحدى المنشآت الغذائية بالعبور، وذلك بناء على توجيهات الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي، وفي إطار تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية.


وأوضحت المديرية، أنه تم سحب عينة من السمك ووردت غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، حيث تم ضبط 760 كرتونة من السمك بإجمالى وزن 7 أطنان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة العامة للنظر والتصرف.


وكشفت صحة القليوبية، أنه الحملة تحت إشراف الدكتور محمد علي مدير إدارة مراقبة الأغذية بالقليوبية، وبرئاسة الاستاذ سامي رجب مراقب أول الأغذية بالقليوبية، ومكتب مراقبة الأغذية بالعبور، أسامة حمدي، والمفتشين رشاد سمير، ومحمد الدبيس، ومحمود نجيب.

القليوبية الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الطب الوقائي المنشآت الغذائية حملة مكبرة

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