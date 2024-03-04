الصحة: زيت السمك يقى الإنسان من الإصابة بالسرطان ويمنع ظهور الأورام

نشرت وزارة الصحة والسكان ، عن علاقة الغذاء و بعض أنواع السرطانات ، حيث أكدت أنه توجد علاقة بين الغذاء وسرطان الثدي نتيجة الافراط في تناول الدهون الحيوانية الذي يحفز افراز هرمون الاستروجين والبرولاكتين الذين يعملان على تغيير المقاومة المناعية للثدي معرضا إياه لنمو الأورام السرطانية.

وقالت الوزارة إن زيت السمك (اوميجا -3) قد يقى الانسان من الإصابة بالسرطان ويمنع ظهور الأورام ونموها



الغذاء وسرطان الرئة

قالت وزارة الصحة والسكان ، أنه لا يعتقد وجود علاقة بين الغذاء وسرطان الرئة ولكن الأكيد هو ارتباطه بالتدخين وتوجد علاقة بين الإصابة بسرطان الرئة وقلة تناول الخضروات الغنية بالكاروتين او زيادة الدهون

الغذاء وسرطان المعدة

واشارت وزارة الصحة والسكان ، إلأي أنه توجد علاقة بين سرطان المعدة وبعض الأغذية المدخنة و اللحوم المملحة

(مثل السجق واللانشون والكورندييف التي يضاف لها النترات والنتريت (Nitrate and Nitrite) تساعد على نمو Nitrosamine

مادة النيتروزامين المسببة للسرطان .

أوضحت وزارة الصحة والسكان أنتناول الخضروات والفواكه (فيتامين ج والتوكوفيرول) يعمل على تثبيط تأثير مادة النيتروزامين المسرطنة

الغذاء وسرطان الكبد

وفالت وزارة الصحة والسكان ، إن سموم الافلاتوكسين (Aflotoxins) التي تفرزها بعض الفطريات في الأجواء الرطبة الدافئة ينتقل عن طريق تناول الأغذية الملوثة بها كالحبوب والذرة والأرز والمكسرات الملوثة، كما ان تناول

الحيوانات الثدية للعوالق الملوثة بسموم الافلاتوكسين يودى الى انتقال السم الى الحليب الذى يشربه الانسان