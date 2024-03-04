"طعامنا أصبح مغمّساً بالدم".. فلسطينيون في طريق النزوح بحثاً عن لقمة|فيديو

يسير الفلسطينيون على أقدامهم نحو الجنوب على أمل العثور على الطعام والمأوى، حيث تزداد صعوبة الحصول على أي مساعدات غذائية تصل إلى مدينة غزة، وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”.

ووفقاً للتقرير، يقول الأشخاص الذين نجوا من الحرب منذ 7 أكتوبر إنهم يغادرون الآن لأنهم لم يعودوا قادرين على إطعام أسرهم بشكل كافٍ.

وقال حسين أبو حسن، أحد المهجرين من شمال القطاع: "ما دفعنا لمغادرة غزة اليوم هو أن الطعام أصبح الآن ممزوجا بالدم. وفي (مدينة) غزة تأتي المساعدات على شكل قطرات صغيرة".

وأضاف: "عندما تصل شاحنات المساعدات، يتجمع الناس حولها، وإذا نجت الحمولات من طلاقات الإسرائيليين النارية، فلا تنجو من تهافت الناس عيلها".