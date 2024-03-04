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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس البنك الأهلي المتحد : تكليفات من المركزي لرفع معدلات الشمول المالي

هالة صقر- الرئيس
هالة صقر- الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد - مصر


كشفت هالة صادق، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد - مصر، عن  وجود أولويات لدي مصرفها ، تتضمن  الاستثمار في البنية التحتية خصوصا  التكنولوجية و البشرية وتحسين وتيرة الخدمات الإلكترونية ضمن تكليفات البنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي .


أضافت خلال عرضها لمؤشرات أداء البنك عن العام المالي المنتهي في 2023، أن بنكها نجح الدخول في شراكات استراتيجية والعمل على تطوير الفروع وتقديم حلول غير تقليدية خلال الفترة الماضية.


و ارتفعت شبكة فروع البنك إلى نحو 42 فرعًا مع نمو ملحوظ في قاعدة العملاء من الشركات و الافراد، بحسب "صقر".


وقالت إن إجمالي  قروض وتسهيلات عملاء البنك ارتفعت بمعدل 25.2% ، بزيادة قدرها 13,6 مليار جنيه، لتصل إلى 67,5 مليار جنيه، ومحفظة ودائع العملاء  بمعدل 29% مسجلة 90,03 مليار جنيه .


وصعد صافي الأرباح المستقلة بمعدل نمو 65%، لتسجل 31,3 مليار جنيه و أصول البنك بمعدل 32.3% خلال عام 2023، لتسجل 113,4 مليار جنيه.

و شهدت محفظة ودائع الأفراد تطور ملحوظ بنسبة 31 %خلال عام 2023 بعدما تمكن البنك من زيادة حجم المحفظة بقيمة 4.4 مليار جنيه لتصل الي 18.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

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