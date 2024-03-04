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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التخطيط تبحث مع محافظ المنيا سبل التعاون المشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قام السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتميز والمبادرات والمنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بزيارة إلى محافظة المنيا، قام خلالها بلقاء اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لبحث سبل التعاون المشترك بين المبادرة والمحافظة. حضر اللقاء أصحاب المشروعات الأربعة الفائزة من محافظة المنيا في فئات المبادرة المختلفة في دورتها الثانية.


وخلال اللقاء أشاد السفير هشام بدر بما حققته المنيا من خلال فوز مشروعاتها بأربعة مراكز في الدورة الثانية من المبادرة، مؤكدًا أن تلك المشروعات تعكس الابتكار والإبداع والتميز لدى أبناء المنيا، مثمنًا الدعم والمساندة من المحافظ لأصحاب المشروعات، مشيرًا إلى أن المبادرة رسالة للعالم تؤكد قدرة مصر بفكر أبنائها على المساهمة في إيجاد حلول لمشكلة التغيرات المناخية.
كما أكد بدر أهمية المبادرة باعتبارها نموذجًا غير مسبوق عالميًا، حيث تقدم حلول لمشكلات البيئة على أرض الواقع نابعة من محافظات وقرى مصرية تشارك بها في مؤتمرات المناخ، إلى جانب قدرة المبادرة على خلق روح التنافس والابتكار، موضحًا أن المبادرة شهدت تطورا ملحوظا في جودة المشروعات خلال الدورة الثانية من المبادرة، وهو ما يعكس أثر المبادرة في تغيير نمط تفكير المواطن المصري من خلال فتح باب المشاركة لجميع المواطنين، وخلق قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة والتي تسهم في تيسير الوصول للمستثمرين والممولين.


من جانبه استعرض محافظ المنيا خلال اللقاء أوجه التنمية المختلفة التي تشهدها المنيا من مشروعات قومية تتماشى مع خطة التنمية المستدامة، مؤكدًا أن المحافظة تولي الاهتمام بمبادرة المشروعات الخضراء، معربًا عن فخره بفوز المنيا بأربعة مراكز في الدورة الثانية من المبادرة.


وخلال زيارته للمحافظة، قام السفير هشام بدر بتفقد المشروعات الفائزة في المبادرة على أرض الواقع، واطلع على ما حققته تلك المشروعات من تقدم بعد فوزها في المبادرة، وحث السفير أصحاب المشروعات على بذل المزيد من أجل تطوير مشروعاتهم والوصول بها إلى مصاف المشروعات العالمية في تقديم حلول مبتكرة لمشكلات البيئة وتغير المناخ.

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