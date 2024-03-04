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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

15 يوما.. تحويلات مرورية لرفع كفاءة وتوسعة محور العبور بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيد أعمال رفع كفاءة وتوسعة محور العبور بالوصلة من إمتداد محور محمد نجيب وصولاً لطريق القطامية القديم مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة تجاه محور محمد نجيب .

وأوضحت أن أعمال الطوير تستلزم الغلق الكلى لمحور العبور بالإتجاهين اعتباراً من الساعة 12 صباح يوم الثلاثاء الموافق 5/3/2024 ولمدة 15 يوم ليلاً ونهاراً.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

التحويلات المرورية الإدارة العامة لمرور القاهرة القاهرة تحويلات مرورية طريق القطامية محور محمد نجيب

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