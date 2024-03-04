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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيفية استخراج فيش جنائي موجه للحج

فيش جنائي
فيش جنائي

كيفية استخراج فيش جنائي موجه للحج، يسعي الكثير من المواطنين الراغبين في زيارة بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج،  وذلك من خلال تجهيز أوراقهم للسفر الي  الحج والتي منها استخراج فيش جنائي موجة للحج.

شروط استخراج فيش جنائي إلكتروني

أن يكون سبق للمتقدم استخراج صحيفة حالة جنائية من قبل.

أما في حالة طلب الوثيقة من خارج مصر للمواطنين المصريين، يتم تقديم طلب إلى السفارة المصرية بقيمة 20 دولارًا.

في حالة رغبة المتقدم في توثيق الصحيفة الجنائية لتقديمها خارج الدولة، يتم اعتماده من قِبل وزارة الخارجية بعد استخراج الصحيفة أونلاين.

سعر  استخراج فيش حج مميكن

 70 جنيه سعر الصحيفة الجنائية الإلكترونية.

الأوراق المطلوبة لسفر حجاج الجمعيات

 

  • تتضمن المستندات المطلوبة فيش حج مميكن.
  • شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيا.
  • 10 صور شخصية حديثة واضحة بشرط أن تكون الخلفية بيضاء.
  • شهادة تشمل استكمال التحصين بالجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات فيروس كورونا.
  • تقرير طبى معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.
  • شهادة صحية من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات بمدة لا تقل عن 10 أيام.
  • تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.
فيش حج

خطوات استخراج فيش حج مميكن

  1. الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية
  2. النقر على دليل الخدمات
  3. فيش حج مميكن اختيار الأدلة الجنائية
  4. تتضمن هذه الخطوة القيام بتسجيل الدخول للموقع
  5. إنشاء حساب جديد في حالة دخولك لأول مرة
  6. اختيار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة
  7. كتابة البيانات المطلوبة
  8. الدفع الإلكتروني لسداد الرسوم المقررة للخدمة

 

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