كيفية استخراج فيش جنائي موجه للحج، يسعي الكثير من المواطنين الراغبين في زيارة بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، وذلك من خلال تجهيز أوراقهم للسفر الي الحج والتي منها استخراج فيش جنائي موجة للحج.

شروط استخراج فيش جنائي إلكتروني

أن يكون سبق للمتقدم استخراج صحيفة حالة جنائية من قبل.

أما في حالة طلب الوثيقة من خارج مصر للمواطنين المصريين، يتم تقديم طلب إلى السفارة المصرية بقيمة 20 دولارًا.

في حالة رغبة المتقدم في توثيق الصحيفة الجنائية لتقديمها خارج الدولة، يتم اعتماده من قِبل وزارة الخارجية بعد استخراج الصحيفة أونلاين.

سعر استخراج فيش حج مميكن

70 جنيه سعر الصحيفة الجنائية الإلكترونية.

الأوراق المطلوبة لسفر حجاج الجمعيات

تتضمن المستندات المطلوبة فيش حج مميكن.

شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيا.

10 صور شخصية حديثة واضحة بشرط أن تكون الخلفية بيضاء.

شهادة تشمل استكمال التحصين بالجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات فيروس كورونا.

تقرير طبى معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

شهادة صحية من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات بمدة لا تقل عن 10 أيام.

تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.

فيش حج

خطوات استخراج فيش حج مميكن