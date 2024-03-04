صورة جماعية لبعثة الزمالك قبل مواجهة الأهلي بنهائي كأس مصر

نشر احمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، صورة جماعية لبعثة الزمالك استعدادًا لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر.

ويفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخدمات عدد كبير من اللاعبين في لقاء الأهلي المقبل في نهائي كأس مصر، والمقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد الأول بارك في الرياض.

يغيب كل من محمود حمدي " ومحمد عبد الشافي وإبراهيما نداي للإصابة وياسر حمد وزياد كمال ومحمد عاطف ومهاب ياسر وترافيس موتيابا وسيف فاروق جعفر لاسباب فنية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد الأول بارك فى نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي، والتى تستضيفها السعودية لأول مرة فى التاريخ.