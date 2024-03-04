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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يكشف تفاصيل جديدة بشأن بعثة الزمالك بالسعودية

صدى البلد

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق تفاصيل جديدة بشأن بعثة الزمالك  عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب أحمد حسن : بعثة الزمالك تتواجد في فندق مستقل عن مجلس الإدارة في السعودية.

ويفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخدمات عدد كبير من اللاعبين في لقاء الأهلي المقبل في نهائي كأس مصر، والمقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد الأول بارك في الرياض.

يغيب كل من محمود حمدي " ومحمد عبد الشافي وإبراهيما نداي للإصابة وياسر حمد وزياد كمال ومحمد عاطف ومهاب ياسر وترافيس موتيابا وسيف فاروق جعفر لاسباب فنية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد الأول بارك فى نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي، والتى تستضيفها السعودية لأول مرة فى التاريخ.

 

بعثة الزمالك مباراة الاهلي و الزمالك نهائي كأس مصر

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