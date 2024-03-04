أردوغان: الفلسطينيون عرضة للاغتصـ.ـاب والسرقة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين 4 مارس 2024 إن الفلسطينيون يتركون اليوم عرضة للاغتصاب والسرقة، مطالبا العالم الإسلامي بالوقوف صفا واحدا لمنع الهمجية الإسرائيلية في غزة.

أكد أردوغان عقب انتهاء اجتماع الحكومة التركية "لن نترك إخوتنا الفلسطينيين عرضة للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب ما أوردته فضائية "تي آر تي".

أشار إلى أن مستقبل أي دولة أو شعب يضفي الشرعية على السلب الممنهج للأراضي الفلسطينية المستمر منذ الحرب العالمية الثانية لن يكون في أمان.

أكد الرئيس أردوغان، أن تركيا تمكنت من رفع الإنتاج الدفاعي من 20% إلى 80% من احتياجات البلاد، منوها إلى أن أنقرة أصبحت من بين الدول الثلاث الأولى في إنتاج المسيرات، وباتت تصدر إلى عديد من دول العالم.