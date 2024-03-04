جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أول التعيينات بالمناصب العليا منذ 7 أكتوبر

أعلن أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الاثنين عن القائمة الأولى للتعيينات في مناصب عليا بالجيش منذ هجوم 7 أكتوبر.

وتم تعليق ترشيحات كبار الضباط منذ هجوم حماس، باستثناء التعيينات المؤقتة لأولئك الذين يحلون محل القادة القتلى، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتضم القائمة ثلاثة برتبة العميد و11 عقيدًا جديدًا، بالإضافة إلى 26 عقيدًا يتنقلون فقط في مناصبهم بنفس الرتبة.

وأشارت الصحيفة إلى انه ستتم في وقت لاحق مناقشة تعيينات وترقيات المقدمين والرائدات، ولن يقوم الجيش الإسرائيلي بتعيين قادة جدد في أدوار تعتبر حساسة وتتعلق بالتحقيقات الداخلية الجارية في إخفاقات الجيش الإسرائيلي في الفترة التي سبقت هجوم 7 أكتوبر.