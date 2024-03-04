أسامة ربيع: مشروع الازدواج الكامل لمجرى قناة السويس هدفه استيعاب حركة التجارة العالمية

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل دراسة جدوى لإنشاء ازدواجية المجرى الملاحي في قناة السويس، مشيرا إلى أن كل المشاريع التي تتم في قناة السويس مدروسة.



وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الإثنين، أن مشروع الازدواج الكامل الملاحي في قناة السويس تحت الدراسة، متابعا أن نعمل على الزيادة المتوقعة في التجارة العالمية.



وتابع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن ١٣٥ سفينة مستقبلا متوقع عبوره في قناة السويس، ومشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحي لقناة السويس هدفه القضاء على الانتظار واستوعاب حركة التجارة العالمية.



وأكمل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنه سيتم المشروع في فترة زمنية تتراوح ما بين ٥ إلى ٧ سنوات، ٦ مليارات جنيه موازنة هيئة قناة السويس، ووزارة المالية تحصل على أموال من أرباح قناة السويس وليس العكس.