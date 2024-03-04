تفاصيل تطوير أرض الحزب الوطني| برج فندقي وتجاري من 75 دوراً بـ 5 مليارات دولار

في عالم الاستثمار العقاري المتجدد والمتطور، يبرز مشروع تطوير أرض الحزب الوطني كواحد من أهم المشاريع الضخمة التي تنطلق بها دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالتعاون بين شركة الشعفار الإماراتية وشركة نايلوس للخدمات الفندقية والتجارية، يتجسد هذا المشروع في برج فندقي وسكني وتجاري، يعكس رؤية متطورة للتنمية العمرانية والاقتصادية.

