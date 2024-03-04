أسامة ربيع: 50% تراجعا في ايرادات قناة السويس بسبب أحداث البحر الأحمر

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن خسائر القناة بسبب أوضاع البحر الأحمر، مضيفًا أن ما يقرب من 40% نسبة سالب في حركة التجارة في قناة السويس بسبب أحداث البحر الأحمر.

أضاف رئيس هيئة قناة السويس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن 50% تناقص في ايرادات قناة السويس بسبب أحداث البحر الأحمر، متابعا أن السفن التجارية من كل دول العالم تنتظر انتهاء أحداث البحر الأحمر للعبور من قناة السويس.

تابع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن هناك تأثير كبير لحركة التجارة بسبب أحداث البحر الأحمر وأسعار الشحن للسفن التجارية وصلت ل ٥٠٠٠ دولار للحاوية مقارنة ب ٧٥٠ دولار في الماضي.