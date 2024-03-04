تاج الدين: لدينا قدرات تمكننا من استقطاب أعداد كبيرة للسياحة العلاجية في مصر

أكد الدكتور محمد عضو تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، أن مؤتمر السياحة الصحية والعلاجية المصرية تم تنظيمه تحت رعاية الرئيس السيسي.

قال محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" الدولة تهتم بالسياحة الصحية والعلاجية بشكل كبير ".

أضاف محمد عوض تاج الدين :" صناعة السياحة الصحية في العالم تقترب من 140 مليار دولار "، مضيفا:" مصر تعتبر قبلة للسياحة العلاجية بالمنطقة العربية وأفريقيا".

تابع محمد عوض تاج الدين :" السياحة العلاجية تنقسم إلى شق استشفائي ولدينا حمامات كبريتية وحمامات موسى وواحة سيوة، ولدينا شق علاجي ".

أضاف محمد عوض تاج الدين :" مصر تمتلك مؤسسات صحية وكوادر بشرية متميزة لتقديم الخدمة الطبية ".

وأكمل محمد عوض تاج الدين:" لدينا قدرات كثيرة تمكننا من استقطاب أعداد كبيرة للسياحة العلاجية في مصر".