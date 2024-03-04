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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تاج الدين: لدينا قدرات تمكننا من استقطاب أعداد كبيرة للسياحة العلاجية في مصر

عوض تاج الدين
عوض تاج الدين

أكد الدكتور محمد عضو تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، أن مؤتمر السياحة الصحية والعلاجية المصرية تم تنظيمه تحت رعاية الرئيس السيسي.

عرض قصص نجاح المشروعات الاستشفائية في مؤتمر السياحة الصحية

طلب إحاطة لوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية عالميًا

قال محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" الدولة تهتم بالسياحة الصحية والعلاجية بشكل كبير ".

أضاف محمد عوض تاج الدين :" صناعة السياحة الصحية في العالم تقترب من 140 مليار دولار "، مضيفا:" مصر تعتبر قبلة للسياحة العلاجية بالمنطقة العربية وأفريقيا".

تابع محمد عوض تاج الدين :" السياحة العلاجية تنقسم إلى شق استشفائي ولدينا حمامات كبريتية وحمامات موسى وواحة سيوة، ولدينا شق علاجي ".

أضاف محمد عوض تاج الدين :" مصر تمتلك مؤسسات صحية وكوادر بشرية متميزة لتقديم الخدمة الطبية ".

 وأكمل محمد عوض تاج الدين:" لدينا قدرات كثيرة تمكننا من استقطاب أعداد كبيرة  للسياحة العلاجية في مصر".

تاج الدين مصر السياحة العلاجية السياحة اخبار التوك شو

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