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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعشاب تساعدك على طرد الفئران من المنزل

الفئران
الفئران

هناك بعض الأعشاب التي يُقال إنها تساعد في طرد الفئران من المنزل. ومع ذلك، يجب أن يُلاحظ أنه لا يوجد دليل علمي قوي يدعم فعالية هذه الأعشاب في طرد الفئران. قد يكون لها تأثير طفيف في التخلص من الفئران أو صدّها، ولكنها ليست وسيلة فعّالة بنسبة 100%. إليك بعض الأعشاب التي يُقال إنها تساعد في هذا الصدد، وفقا لما نشره موقع هيلثي. 

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أعشاب تساعد على طرد الفئران من المنزل 

النعناع: يُقال إن رائحة النعناع تبعد الفئران. يمكنك وضع أكياس النعناع المجفف في الأماكن التي يُعتقد أن الفئران تتواجد فيها.

أوراق الافندر: يعتقد أن رائحة أوراق الافندر تزعج الفئران. يمكنك وضع كيس صغير يحتوي على أوراق الافندر في المناطق المرغوب فيها.

الفلفل الأسود: يُقال إن الفئران تكره رائحة الفلفل الأسود. يمكنك وضع مسحوق الفلفل الأسود في الأماكن التي يمكن أن تدخل من خلالها الفئران إلى المنزل.

البابونج: يُعتقد أن رائحة البابونج تثير عدم ارتياح الفئران. يمكنك وضع أكياس البابونج المجفف في الأماكن المشتبه في وجود الفئران.

النعناع البري: يعتقد أن النعناع البري ينبعث منه رائحة تزعج الفئران. يمكنك وضع أكياس النعناع البري في الأماكن المحتمل وجود الفئران فيها.

يجب ملاحظة أنه قد يكون من الأفضل استخدام وسائل أخرى أكثر فعالية للتخلص من الفئران، مثل الفخاخ والطرق المهنية للتحكم في الآفات.

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