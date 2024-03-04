رئيس الإنجيلية يشهد تنصيب القس نبيل لمعي لكنيسة القنطرة شرق

بحضور محافظ الإسماعيلية..

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في احتفال تنصيب القس نبيل لمعي، راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، بحضور اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية.

كما حضر الدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي المشيخي، والدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس أيمن سامي، رئيس مجمع الدلتا الإنجيلي، والقس نادي لبيب، راعي الكنيسة الإنجيلية بالمقطم، والقس أمجد أيوب، عضو لجنة العمل الرعوي والكرازي، والقس عماد بطرس، والقس حاتم فكري، عضو لجنة العمل الرعوي والكرازي، والقس أشرف بولس، قائد احتفال اليوم، والشيخ وحيد ناجح، شيخ الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية.

وقدم رئيس الإنجيلية خطاب الحفل، وقال في بداية كلمته: «سعيد وأشعر بفرح كبير في زيارة كنيسة الإسماعيلية، وأتقدم بخالص التهنئة لجميع شعب الإسماعيلية، بمناسبة تنصيب القس نبيل لمعي، راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، كما أرحب بسيادة اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، الذي يشاركنا دائمًا جميع أفراحنا بكل صدق، فهو شخصية وقيمة وطنية كبيرة، ونشكر الله على بلادنا، وعلى مشاركة جميع الأحباء اليوم الفرحة معنا، كما نتوجه بخالص الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على واقع المواطنة المصرية، والذي نراه اليوم مع شركاء الوطن من جميع القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية في محافظة الإسماعيلية».

وأضاف "زكي" خلال كلمته: "عبقرية فكرة الجسد الواحد تكمن في التنوع بالتكامل، وجوهر رسالة السيد المسيح هو الثقة والتوحد مع الضعيف، والعطاء بلا حدود، وهو أساس الخدمة المتميزة".

كما شارك عدد كبير من القيادة السياسية والتنفيذية والدينية بمحافظة الإسماعيلية، منهم المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وأمال رزق الله، عضو مجلس النواب، واللواء هنري إبراهيم، رئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والمهندس أحمد المصري، نقيب المهندسين بالإسماعيلية، واللواء محمود شبايك، رئيس مجلس مدينة القنطرة شرق، ولبنى زكي، مقرر المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، وفضيلة الشيخ جمال علي، مدير إدارة أوقاف الإسماعيلية، وفضيلة الشيخ أشرف السعيد، مدير عام منطقة الوعظ والإرشاد بالأزهر بالإسماعيلية، وفضيلة الشيخ أشرف سيف الدين، مدير إدارة أوقاف القنطرة شرق، والدكتور سامي فضل، وكيل مديرية التربية والتعليم بالاسماعيلية، وممثلين عن الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية بالمحافظة.