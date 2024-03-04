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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نورهان عن "أبناء ونيس": محمد صبحي سخّر لنا مسرحه وكل إمكانياته

الفنانة نورهان
الفنانة نورهان

تحدثت الفنانة نورهان، تجربتها الإخراجية لمسرحية "أبناء ونيس" لدى المدرسة التي تدرس فيها اللغة الإنجليزية، قائلة: "قبل العرض المسرحي بيوم واحد أجرينا بروفة في مسرح الفنان محمد صبحي وسخر لنا كل الإمكانيات".

وأضافت "نورهان"، في حوارها مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور": "الطلاب بحثوا عنه وشاهدوا الكثير من أعماله، كما أن أولياء أمورهم عرفوهم به، وكان الطلاب سعداء للغاية عندما قابلوه وناقشهم في تفاصيل الشخصيات".

وتابعت، أن الفنان الكبير محمد صبحي كان لطيفا جدا وسخر لنا كل إمكانيات مسرحه بمنتهى الكرم في سابقة لم تحدث من قبل، حيث لا يستخدم أي فنان مسرح محمد صبحي إلا هو، مشيرةً إلى أن كل الطلاب كانوا مبهرين للغاية من حيث تطورهم.

مسرحية أبناء ونيس الفنان محمد صبحى الإعلامية هبة جلال مسرح محمد صبحي الطلاب

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