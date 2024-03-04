مجدي عبد الغني يطرح سؤالا مثيرا بشأن مباراة الأهلي والزمالك بنهائى الكأس

طرح الإعلامي مجدي عبد الغني سؤالا مثيرا للجمهور بشأن مباراة الأهلي والزمالك فى نهائي بطولة كأس مصر .

وكتب عبد الغني عبر حسابه بموقع فيسبوك. : ‏الأهلـي ⬅️ 𝟑𝟖 🏆

الزمالك ⬅️ 𝟐𝟖 🏆، من يتوّج الجمعة المقبل بكأس مصر؟🤔🇪🇬.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد الأول بارك فى نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي، والتى تستضيفها السعودية لأول مرة.

وخاض الأهلي والزمالك في كأس مصر 32 مباراة، حيث فاز الاهلي في 16 مباراة، مقابل 11 انتصارًا للزمالك ، وانتهت 5 مباريات بالتعادل.

وتُذاع مباراة الأهلي والزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.