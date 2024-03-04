نجمة العالم.. حمو بيكا يلتقي بـ هنا الزاهد ويوجه رسالة لها

نشر مؤدي المهرجانات حمو بيكا، صورة له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، مع الفنانة هنا الزاهد، خلال لقاء جمع بهما صدفة.

ووجه حمو بيكا، رسالة لـ هنا الزاهد، قائلا: «قابلت نجمة العالم في وصلة دهشور»، لتنهال عليه الاعجابات والتعليقات من المعجبين.

حمو بيكا وهنا الزاهد

حمو بيكا وعيد الحب

وكان نشر حمو بيكا تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، وجه فيه رسالة حب لزوجته بمناسبة الاحتفال بعيد الحب.

وقال حمو بيكا: “حبتها آه هي الحياة من غيرها عيشتي مش حلوة، وبقولها ليكي أنا دوبت فيك بوصف حلاوتك في غنوة، شمس المجرة أم تاج وش الخير عليا ربنا يديمك في حياتي وديما سند وظهر ليا”.

حمو بيكا

وجه مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا رسالة لزملائه، منهم مؤديا المهرجانات الشعبية حسن شاكوش وعمر كمال، مشيرًا إلى أنهم إذا اجتمعوا في أغنية واحدة سيحققون نجاحًا كبيرًا.

وقال حمو بيكا، خلال استضافته مع الإعلامي هيثم بسّام في برنامج “ورقة في ملف” على قناة “النهار”: “إحنا لو اجتمعنا إحنا التلاتة مش هيبقى فيه حد على الساحة لو مكنتش هتزلزل العالم بحق، أنا بقولهم إحنا لو اجتمعنا في أغنية، مصر مش هتسمع غيرنا تاني، إحنا عملنا أغاني كتير ناجحة ومنها شمس المجرة وصاحبي ده دراعي”.

أما عن خلافاته السابقة معهم، قال حمو بيكا: “ممكن أرد عليهم، بس ردي بيبقى مش قصدي حاجة، وبيزعلوا مني ومبرضاش أرد غير في وقت معين وهما إخواتي وبحبهم”.

وأضاف: “كنت بعمل أغاني وبنام في الصحراء وكنت بشتغل نجار مسلح والأغاني بتاعتي شغالة وبردو وأنا سواق توكتوك ومسبتش التوكتوك، وأنا ببيض محارة وبمشي في الشارع أسمع الأغاني بتاعتي في الشارع”.

كما وجه رسالة لكل منتقدي الاحتفال بسبوع ابنته، قائلًا: “ربنا يديني واعمل تاني والناس تتغاظ تاني، بس أنا مش بتعمد أضايق حد، وفيه ناس بتعمل أكتر من كده وبقول ربنا يديني وأعملها أكتر وأكتر وربنا بيديني، اللي يبص لعيشة الناس تحرم عليه عيشته”.

واختتم حمو بيكا حديثه قائلًا: “اجري ورا حلمك عشان توصل، واشقى فيه، فيه ناس عاوزة يروحلها الرزق لحد البيت”.