صحفي فلسطيني: كفاكم ازدواحية بالمعايير.. نأكل من علف الحيوانات وأعشاب الأرض

قال الكاتب الصحفي الفلسطيني أحمد الآغا أن الفلسطينيين ليس لديهم ما يستعدون به لشهر رمضان لشح الإمكانيات وشح المواد وقلة المساعدات وغلاء الأسعار والمعاناة من القصف والقتل والتجويع واستهداف المدنيين وسوء التغذية للأطفال.

وأوضح الآغا في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن المواطنين يدعون الله ويمنون أنفسهم بهدنة قريبة ويكون هناك رمضان آمن بدون صواريخ وقذف.

وطالب الآغا العالم بالتوقف عن ازدواجية المعايير والنظر بعين واحدة والمسارعة في إيقاف هذه الإبادة، مشيراً إلى أن المساعدات الإنسانية لا تكفي ١٠ في المئة من سكان غزة، وسكان غزة يأكلون علق الحيوانات وأعشاب الأرض.

