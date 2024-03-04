مسئولة أممية تكشف معلومات مهمة عن انتهاكات الاحتلال ضد المعتقلين الفلسطينيين

كشفت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجـ نسي في الصراعات براميلا باتن، اليوم الاثنين، أن مكتبها جمع معلومات عن المعاملة "القاسية وغير الإنسانية والمهينة" للرجال والنساء المعتقلين الفلسطينيين على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأشارت باتن، إلى أن هذه التصرفات تشمل العنف الجـ نسي في أشكال التعذيب والتفتيش الجسدي والتهديد بالاغتـ صاب، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقالت المسئولة الأممية: "كانت المهمة صعبة من حيث ما سمعناه وكذلك التفاصيل، ولقد رأينا قائمة بأكثر أشكال التعذيب تطرفًا وغير إنسانية وغيرها من الفظائع".