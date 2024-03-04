فتح تتوعد بالتصعيد في الضفة ورام الله حال استمرار العدوان خلال رمضان

علق المتحدث باسم حركة فتح الدكتور حسين حمايل، على آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن بينامين نيتياهو لا يريد إجراء أي صفقات، لوقف الحرب.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "من مصر " الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الشعب الفلسطيني مصاب بوجع تاريخي ، من قتل ودمار ومحارق، وأطفال يموتون جوعي.

وثمن الموقف المصري، مشددًا على أنه ما قامت به مصر ليس غريبًا على القاهرة حكومة وشعبًا في ظل التاريخ والعلاقات الأخوية، وموقفها لإيقاف الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكر أن إسرائيل لديها مخطط إجرامي وتريد المضي قدمًا في ذلك، مضيفًا:" سنظل على هذه الأرض باقون، ولن نرحل سواء أحياء أو أموات.. وأحذر من أنه إذا استمرت الأوضاع حتى شهر رمضان، وأي مساس بالأقصى.. فسنذهب لحالة من التصعيد الإضافي في الاراضي الفلسطينية لن تنتهي ببساطة، وخاصة في رام الله والضفة الغربية وفلسطين".