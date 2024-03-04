أوكرانيا وإسبانيا تبدآن محادثات بشأن الضمانات الأمنية

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الاثنين أن أوكرانيا وإسبانيا شرعا في المفاوضات بشأن اتفاق ثنائي حول الضمانات الأمنية بموجب الإعلان المشترك لمجموعة السبع (G7) لدعم أوكرانيا.

وأفاد موقع "كييف إندبندنت" انضمت أكثر من 30 دولة إلى الإعلان حتى الآن وقد وقعت المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والدنمارك وإيطاليا وكندا وهولندا بالفعل اتفاقيات ثنائية مع أوكرانيا.

وناقش المسؤولون الإسبان والأوكرانيون هيكل الاتفاق المستقبلي واتفقوا على الجدول الزمني لمزيد من المفاوضات، وفقا للمكتب الرئاسي الذي لم يقدم أي تفاصيل إضافية حول الجولة الأولى من المحادثات.

وقدم أعضاء مجموعة السبع خطتهم بشأن الالتزامات الأمنية طويلة المدى لأوكرانيا في قمة الناتو في فيلنيوس في أوائل يوليو من العام الماضي.

وبموجب هذه الخطة، ستقدم الدول الدعم الثنائي لمساعدة كييف على صد الجيش الروسي المستمر وردع أي عدوان في المستقبل.