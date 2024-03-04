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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا وإسبانيا تبدآن محادثات بشأن الضمانات الأمنية

الرئاسة الأوكرانية
الرئاسة الأوكرانية

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الاثنين أن أوكرانيا وإسبانيا شرعا في المفاوضات بشأن اتفاق ثنائي حول الضمانات الأمنية بموجب الإعلان المشترك لمجموعة السبع (G7) لدعم أوكرانيا.

وأفاد موقع "كييف إندبندنت" انضمت أكثر من 30 دولة إلى الإعلان حتى الآن وقد وقعت المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والدنمارك وإيطاليا وكندا وهولندا بالفعل اتفاقيات ثنائية مع أوكرانيا.

وناقش المسؤولون الإسبان والأوكرانيون هيكل الاتفاق المستقبلي واتفقوا على الجدول الزمني لمزيد من المفاوضات، وفقا للمكتب الرئاسي الذي لم يقدم أي تفاصيل إضافية حول الجولة الأولى من المحادثات.

وقدم أعضاء مجموعة السبع خطتهم بشأن الالتزامات الأمنية طويلة المدى لأوكرانيا في قمة الناتو في فيلنيوس في أوائل يوليو من العام الماضي.

وبموجب هذه الخطة، ستقدم الدول الدعم الثنائي لمساعدة كييف على صد الجيش الروسي المستمر وردع أي عدوان في المستقبل.

أوكرانيا الضمانات الامنية اسبانيا الرئاسة الأوكرانية مجموعة السبع

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