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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد فني: «جودر» مسلسل متميز.. وينتظر الكثير من المشاهدين عرضه في رمضان

جودر
جودر

تحدث الناقد الفني "عبدالله غلوش"، عن مسلسل "جودر" بطولة النجم ياسر جلال، والمقرر عرضه حصريًا عبر قناة "ON" ومنصة "WATCH IT"، خلال شهر رمضان 2024.

وقال "عبدالله غلوش"، خلال لقائه مع الإعلامي "محمد مصطفى شردي"، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إنه كان من المفترض عرض مسلسل "جودر"، خلال الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، إلا أن صناع العمل أرادوا أن يأخذ حقه في الإنتاج والجرافيكس والديكورات، حتى يظهر بصورة مميزة وجيدة.

وأضاف أن الظروف السابقة أدت إلى تأجيل عرض المسلسل ليعرض خلال موسمي رمضاني 2024 و2025، بنظام الـ 15 حلقة على سنتين وأن المسلسل مميز وينتظره الكثير من المشاهدين.

جودر المشاهدين عبدالله غلوش

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